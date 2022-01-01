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Кассьерра назвал три причины, по которым остался в России и перешел в «Зенит»

Нападающий Матео Кассьерра объяснил, почему решил остаться в России и перешел из «Сочи» в «Зенит».

— После решения ФИФА многие легионеры уехали из России. Почему вы остались?

— Первая причина в том, что возник интерес от «Зенита». Мне хотелось попробовать силы в составе чемпиона.

Вторая причина: я поговорил с Барриосом, и его слова убедили меня. Я рассчитываю продолжить славную традицию клуба и завоевать трофеи с ним.

Третья — я хорошо знаю чемпионат России, хотел продолжить играть в лиге, в которой у меня получается.

  • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • Колумбиец подписал контракт по схеме «3+1».
  • В прошлом сезоне РПЛ он забил 14 голов в 22 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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