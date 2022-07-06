Кассьерра назвал три причины, по которым остался в России и перешел в «Зенит»

Нападающий Матео Кассьерра объяснил, почему решил остаться в России и перешел из «Сочи» в «Зенит».

— После решения ФИФА многие легионеры уехали из России. Почему вы остались?

— Первая причина в том, что возник интерес от «Зенита». Мне хотелось попробовать силы в составе чемпиона.

Вторая причина: я поговорил с Барриосом, и его слова убедили меня. Я рассчитываю продолжить славную традицию клуба и завоевать трофеи с ним.

Третья — я хорошо знаю чемпионат России, хотел продолжить играть в лиге, в которой у меня получается.