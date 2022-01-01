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Кассьерра: «Родригао вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в клуб из Петербурга.

«Мы говорили с Родригао несколько дней назад. Он мотивирован и вдохновлeн возможностью перейти в «Зенит». Я встречу его с радостью», – сказал Кассьерра.

  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 4 миллионов евро, а контракт будет подписан по схеме «3+1».
  • Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего Родригао.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3664

    Беспонтий 2 минуты назад

    немного коллаборационизма

    смысл надувания мыльного пузыря непонятен по сути даже владельцу соломинки
    больше пены и радужных брызг на физиономии при случае внезапного "лопанья"?
    тот ещё праздник будет

    зачем почему какие цели
    нет ответа

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