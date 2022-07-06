Кассьерра: «Родригао вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в клуб из Петербурга.
«Мы говорили с Родригао несколько дней назад. Он мотивирован и вдохновлeн возможностью перейти в «Зенит». Я встречу его с радостью», – сказал Кассьерра.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока около 4 миллионов евро, а контракт будет подписан по схеме «3+1».
- Год назад «Сочи» бесплатно подписал 26-летнего Родригао.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»