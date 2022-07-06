Кассьерра: «Родригао вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в клуб из Петербурга.

«Мы говорили с Родригао несколько дней назад. Он мотивирован и вдохновлeн возможностью перейти в «Зенит». Я встречу его с радостью», – сказал Кассьерра.