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Ещенко: «Какой другой клуб будет платить Бакаеву столько? Будет сидеть и ждать, пока Малком даст шанс»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход в «Зенит» воспитанника москвичей Зелимхана Бакаева.

«Как воспринял уход Бакаева в «Зенит»? Ну, а какой другой клуб будет платить [такую зарплату]? После Кубка поговорили. Сказал ему: «Давай, удачи, без травм». Пожал руку.

Трудно сказать, как он там себя проявит. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое», – сказал Ещенко.

  • Бакаев летом ушел в «Зенит» как свободный агент.
  • Он уже забил за новую команду.
  • Ещенко сейчас работает в академии «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:28
Комментарии1
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    Рейтинг: +17050

    Garrincha58 11 минут назад

    Ещенко сам последние лет пять не играл а только протирал штаны на скамейке завидует Баке что тому дали зарплату больше чем ему не снилось за всю карьеру

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