Ещенко: «Какой другой клуб будет платить Бакаеву столько? Будет сидеть и ждать, пока Малком даст шанс»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход в «Зенит» воспитанника москвичей Зелимхана Бакаева.

«Как воспринял уход Бакаева в «Зенит»? Ну, а какой другой клуб будет платить [такую зарплату]? После Кубка поговорили. Сказал ему: «Давай, удачи, без травм». Пожал руку.

Трудно сказать, как он там себя проявит. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое», – сказал Ещенко.