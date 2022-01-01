Ещенко: «Бакаева в «Спартаке» приходилось успокаивать, говорили ему: «Зачем этот конфликт между тобой и тренером?»

Прям как Попов.
Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о поведении полузащитника Зелимхана Бакаева в последние месяцы в клубе.
– Слышал, что на тренировках он вел себя достаточно токсично: бесился, психовал, когда что-то не ладилось. Это правда?
– Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Артемом Ребровым. Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».
Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет, и он соберется.
– Как часто случались такие разговоры?
– Сколько были в команде, столько и общались. Не каждый матч, конечно, но регулярно. Плюс тренер просил – идите поговорите.
- Бакаев летом ушел в «Зенит» как свободный агент.
- Он уже забил за новую команду.
- Ещенко сейчас работает в академии «Спартака».