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  • Ещенко: «Бакаева в «Спартаке» приходилось успокаивать, говорили ему: «Зачем этот конфликт между тобой и тренером?»

Ещенко: «Бакаева в «Спартаке» приходилось успокаивать, говорили ему: «Зачем этот конфликт между тобой и тренером?»

6 июля 2022, 07:01
6

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о поведении полузащитника Зелимхана Бакаева в последние месяцы в клубе.

– Слышал, что на тренировках он вел себя достаточно токсично: бесился, психовал, когда что-то не ладилось. Это правда?

– Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Артемом Ребровым. Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».

Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет, и он соберется.

– Как часто случались такие разговоры?

– Сколько были в команде, столько и общались. Не каждый матч, конечно, но регулярно. Плюс тренер просил – идите поговорите.

  • Бакаев летом ушел в «Зенит» как свободный агент.
  • Он уже забил за новую команду.
  • Ещенко сейчас работает в академии «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1657082847
Прям как Попов.
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"supermax"
1657085890
Теперь это не наши проблемы
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FС Spаrtак
1657086431
пусть теперь ему семак сопли вытерает
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САДЫЧОК
1657092323
Слабый футболист ! И таких очень много , в нашем футболе .
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моэм
1657095231
Проверять восточного горячего человека выдержит ли он преднамеренный стресс - это идиотизм ... Ещенко даже имени Главного тренера не смог вспомнить , так часто они менялись....да и не до игроков им было , в этом постоянно шатающемся кресле ... и Абаскалю тоже до Бакаева не было дела , человек и ушёл , ушёл туда где предложили работу и зарплату....и это нормально....думаю эту тему настолько "обсосали" что казалось бы и говорить вроде не о чем ... ан нет , на сцену вылез типа тренер .
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Garrincha58
1657099216
да сразу видно с психикой у него не лады
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