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Агент Бакаева: «К Зелимхану был интерес в Италии и Испании, но по понятным причинам возникла стена»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, рассказал, как сорвался переход игрока в европейский клуб.

«К нему был интерес в Италии. И в Испании тоже. Но все по понятным причинам затормозилось. Возникла стена – мы ее быстро увидели.

В тот момент я бы назвал это резким фактором отмены русского футбола. Отстранение от еврокубков, дисквалификация сборной, отмена трансляций лучших лиг мира, ну и невозможность трансферов.

Если бы не известные события в мире, которые поставили многие процессы на паузу, мы бы, скорее всего, сумели это сделать. Но на сегодняшний день это выглядело невозможным», – сказал агент.

  • Бакаев бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sport24

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04.07.2022 23:20
Комментарии2
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    Рейтинг: +13021

    playsh 10 минут назад

    Интересно бы узнать этого агента-пистабола...

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    Рейтинг: +7705

    vladik12 > playsh 5 минут назад

    Так Герман Ткаченко, написано же.

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