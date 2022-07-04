Агент Бакаева: «К Зелимхану был интерес в Италии и Испании, но по понятным причинам возникла стена»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, рассказал, как сорвался переход игрока в европейский клуб.

«К нему был интерес в Италии. И в Испании тоже. Но все по понятным причинам затормозилось. Возникла стена – мы ее быстро увидели.

В тот момент я бы назвал это резким фактором отмены русского футбола. Отстранение от еврокубков, дисквалификация сборной, отмена трансляций лучших лиг мира, ну и невозможность трансферов.

Если бы не известные события в мире, которые поставили многие процессы на паузу, мы бы, скорее всего, сумели это сделать. Но на сегодняшний день это выглядело невозможным», – сказал агент.