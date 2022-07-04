Воспитанник «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками»: «Мастерство никуда не уходит»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб близок к заключению контракта с нападающим «Знамя Труда» Денисом Давыдовым.
«Денис мне всегда нравился. Понимаю, что он пропал на три года, но когда он выступал за «Знамя Труда» в последнем сезоне, Денис серьезно сбросил вес и сейчас хочет себя проявить. Мастерство никуда не уходит.
Я думаю, что в сотрудничестве с нашим клубом у него может все получиться. Мы близки к заключению контракта, планируем подписать его на год с возможностью продления соглашения.
Он способен вернуться к тем кондициям, когда его Леонид Федун называл «русским Месси», – сказал Терюшков.
- Давыдов – воспитанник «Спартака».
- Он чемпион России сезона-2016/17.
- В минувшем сезоне Давыдов забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче ФНЛ-2.
Источник: «Р-Спорт»