Воспитанник «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками»: «Мастерство никуда не уходит»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб близок к заключению контракта с нападающим «Знамя Труда» Денисом Давыдовым.

«Денис мне всегда нравился. Понимаю, что он пропал на три года, но когда он выступал за «Знамя Труда» в последнем сезоне, Денис серьезно сбросил вес и сейчас хочет себя проявить. Мастерство никуда не уходит.

Я думаю, что в сотрудничестве с нашим клубом у него может все получиться. Мы близки к заключению контракта, планируем подписать его на год с возможностью продления соглашения.

Он способен вернуться к тем кондициям, когда его Леонид Федун называл «русским Месси», – сказал Терюшков.