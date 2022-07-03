Лещук продал перчатки с финала Кубка России против «Спартака»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук провел благотворительный аукцион и продал перчатки с финала Кубка России против «Спартака» (1:2). Они ушли с молотка за 55 тысяч рублей.
«Напоминаю, что вырученные с аукциона средства пойдут на помощь в лечении юному футболисту Академии «Динамо» во Владивостоке Акиму Сторожеву», – написал игрок.
- Лещук в прошлом розыгрыше Кубка России не пропустил ни матча.
- «Динамо» не брало трофеев с 1995 года.
- У воспитанника «Динамо» Лещука трофеев в карьере нет.
Источник: телеграм-канал Игоря Лещука