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Лещук продал перчатки с финала Кубка России против «Спартака»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук провел благотворительный аукцион и продал перчатки с финала Кубка России против «Спартака» (1:2). Они ушли с молотка за 55 тысяч рублей.

«Напоминаю, что вырученные с аукциона средства пойдут на помощь в лечении юному футболисту Академии «Динамо» во Владивостоке Акиму Сторожеву», – написал игрок.

  • Лещук в прошлом розыгрыше Кубка России не пропустил ни матча.
  • «Динамо» не брало трофеев с 1995 года.
  • У воспитанника «Динамо» Лещука трофеев в карьере нет.

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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4858

    ySS 1 час назад

    Второй вратарь - новый фронтмен Динамо?)

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    Рейтинг: +10938

    Алексей З 1 час назад

    Ох..еть, а так денег слабо дать ?
    Какой дурак ещё перчатки купил. Первый гол в финале голимая пенка.

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