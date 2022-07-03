Стало известно, куда мог перейти Кассьерра вместо «Зенита»

Нападающий Матео Кассьерра вместо «Зенита» мог перейти из «Сочи» в «Црвену Звезду». Сербы вели игрока.
«Наш скаутинг всегда имеет список игроков, которые могли бы стать футболистами «Црвены». И Касьерра был одним из тех, кто находится в этих списках. Ничего особенного.
Но, конечно, он очень хороший игрок. Однако, слишком дорогой для нас. Мы тут не могли состязаться с «Зенитом», – сказал генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.
- Колумбиец подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
- Форвард выбрал себе 30-й игровой номер.
- Игрок может дебютировать за «Зенит» в 20:00 по Москве – против «Црвены Звезды».
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»