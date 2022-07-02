В «Зените» назвали дату прибытия Ивана и Мантуана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда в расположение клуба прибудут бразильские новички Иван и Густаво Мантуан.

«Вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение «Зенита» между 14 и 16 июля.

Дело не в количестве, что обменяли одного игрока на двух, а в качестве.

Мы получили разностороннего футболиста [Мантуана], который играет не только в атаке, но он также выступал в защите, у нас уже есть [Алексей] Сутормин, который играет в защите и полузащите.

Этот игрок обладает разнообразием, был и остается одним из самых талантливых игроков Бразилии, ему всего 21 год. С нетерпением ждем в Петербурге.

Что касается Ивана, то он тоже один из самых перспективных игроков вратарской линии Бразилии. Ему, конечно, было тяжело конкурировать с легендарным голкипером «Коринтианса» [Кассио]. Поэтому он с удовольствием воспользовался возможностью проявить себя в «Зените», – заявил Медведев.