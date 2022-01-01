Кассьерра провел первую тренировку в «Зените»

ВАУ
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра приступил к тренировкам с петербургской командой.
Клубная пресс-служба опубликовала фотоотчет с дебютного занятия нападающего.
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Новичок «Зенита» Матео Кассьерра приступил к тренировкам с петербургской командой.
Клубная пресс-служба опубликовала фотоотчет с дебютного занятия нападающего.
Очередной игрок, кто будет унижать хряков. В Зените уже сбились со счета кто и по сколько забил им. Пока лидер Кержаков отвалив хрякам 14 голов. Гыгыгы