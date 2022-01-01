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Кассьерра провел первую тренировку в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра приступил к тренировкам с петербургской командой.

Клубная пресс-служба опубликовала фотоотчет с дебютного занятия нападающего.

  • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • Колумбиец подписал контракт по схеме «3+1».
  • Форвард выбрал себе 30-й игровой номер.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3432

    Axe111 7 минут назад

    ВАУ

    0
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    Рейтинг: +724

    Конопляных дел мастер 41 минуту назад

    Очередной игрок, кто будет унижать хряков. В Зените уже сбились со счета кто и по сколько забил им. Пока лидер Кержаков отвалив хрякам 14 голов. Гыгыгы

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