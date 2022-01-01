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В «Спартаке» отреагировали на тренировку Николсона в футболке «Урала»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу того, что нападающий Шамар Николсон тренировался в футболке «Урала».

Шамар Николсон выложил видео, где он тренируется в футболке «Урала». Вы уже донесли до него, что нужно тренироваться в другой форме?

– Какие проблемы? Он поменялся с игроком «Урала» майками. Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей, так что нет проблем, он же не в футболке ЦСКА тренируется.

– За футболку ЦСКА или «Зенита» был бы штраф?

– За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» – никаких проблем.

  • Форвард зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +418

    andr2112 1 час назад

    Маскируется, прям свиношмель какой-то

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    Рейтинг: +1094

    fakeid 1 час назад

    ну нормально сказал, в целом)

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    Рейтинг: +16184

    ilichkadr 2 часа назад

    Ну, да "За ЦСКА мы бы спросили", а по поводу «Зенита» целовали бы в дёсны!?

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    Рейтинг: +12951

    playsh 2 часа назад

    О времена,о нравы...

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    Рейтинг: +3429

    Axe111 2 часа назад

    ну просто ооочень мало новостей про спартак....как так вы уснули что ли

    0
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