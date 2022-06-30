В «Спартаке» отреагировали на тренировку Николсона в футболке «Урала»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу того, что нападающий Шамар Николсон тренировался в футболке «Урала».

– Шамар Николсон выложил видео, где он тренируется в футболке «Урала». Вы уже донесли до него, что нужно тренироваться в другой форме?

– Какие проблемы? Он поменялся с игроком «Урала» майками. Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей, так что нет проблем, он же не в футболке ЦСКА тренируется.

– За футболку ЦСКА или «Зенита» был бы штраф?

– За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» – никаких проблем.

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