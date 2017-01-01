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Агент раскрыл подробности трансфера Кварацхелии в «Наполи»

Мамука Джугели, агент полузащитника Хвичи Кварацхелии, рассказал подробности трансфера в «Наполи».

«Наполи» больше всех проявлял интерес. Были еще «Ювентус», «Милан», «Сассуоло», итальянская лига, но «Наполи» прям точно. С остальными клубами были переговоры, но «Наполи» смотрят его два года. Каждый раз мы вели переговоры. Они предложили хорошие условия. «Наполи» такой клуб, что он там заиграет, это его клуб. Окончательные переговоры были в апреле–мае месяце год назад.

Есть такой парень Кристиан Дзаккардо, он смотрел Хвичу. Это молодой парень, который очень хотел устроить Хвичу в Италии. Были и агенты подключены, но этот парень прям любил его. Ему нравилась его игра, благодаря ему Хвича в «Наполи». Он был посредником. Общались с ним через переводчика. В Неаполь я приезжал много раз, может 7. Но встречи были не только в Италии, в Монако еще встречались со спортивным директором Джунтоли», – сказал Джугели.

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Источник: ютуб-канал Nobel

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