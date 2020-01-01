Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

Медведев объяснил, почему «Зенит» согласился на обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб принял предложение «Коринтианса» об обмене нападающего Юри Алберто на двух игроков – вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

— Как оцените всю эту ситуацию в целом?

— Положительно. В силу личных обстоятельств Юри Алберто обратился к нам с просьбой оставить его в Бразилии. Но ни желания, ни оснований делать это просто так у нас, естественно, не было.

С целью избежать юридических коллизий стали прорабатывать взаимоприемлемые варианты. Причем не один, а несколько. Например, еще один бразильский и один европейский клубы выражали готовность провести встречную аренду.

Но с учетом всех обстоятельств, желания игрока пока не покидать Бразилию — у него в семье маленький ребенок — вариант с «Коринтиансом» оказался самым интересным. Потому что мы получили не одного игрока, а двух, хорошего уровня с большим потенциалом, которые усилят «Зенит» в этом сезоне. Это относится к обоим.

  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.
  • 21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.
  • «Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Рэпер Баста откроет матч ЦСКА – «Зенит»
Кержаков думал о завершении карьеры летом: «Повлиял звонок Медведева» 1
Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:08
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +17014

    Garrincha58 6 минут назад

    усилят ли? один пролечится год другой просидит на лавке

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16443

    paracetamol 1 час назад

    Усилят или нет Зенит два малолетних обормота - это еще бабушка надвое сказала. Скорей всего - в Зенит 2 или в аренду.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3534

    Беспонтий 1 час назад

    "Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. — Прибавить надо, — сказал мальчик по-извозчичьи. — От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный."

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11