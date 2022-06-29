Медведев объяснил, почему «Зенит» согласился на обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб принял предложение «Коринтианса» об обмене нападающего Юри Алберто на двух игроков – вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

— Как оцените всю эту ситуацию в целом?

— Положительно. В силу личных обстоятельств Юри Алберто обратился к нам с просьбой оставить его в Бразилии. Но ни желания, ни оснований делать это просто так у нас, естественно, не было.

С целью избежать юридических коллизий стали прорабатывать взаимоприемлемые варианты. Причем не один, а несколько. Например, еще один бразильский и один европейский клубы выражали готовность провести встречную аренду.

Но с учетом всех обстоятельств, желания игрока пока не покидать Бразилию — у него в семье маленький ребенок — вариант с «Коринтиансом» оказался самым интересным. Потому что мы получили не одного игрока, а двух, хорошего уровня с большим потенциалом, которые усилят «Зенит» в этом сезоне. Это относится к обоим.

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.

«Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.

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