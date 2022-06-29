«Химки» хотят подписать контракт с воспитанником «Спартака» Давыдовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем «Знамя Труда» Денисе Давыдове, который находится на просмотре в подмосковном клубе.

«Первый сбор показал, что Денис нам нравится. Хотим посмотреть на него на втором сборе, а потом уже примем решение. Больше склоняемся к тому, что игрок будет полезен для «Химок».

Есть ли уверенность, что Денис будет показывать результат? Здесь вопрос о его самоотдачи на тренировках. Пока мы удовлетворены тем, что он показал на первом сборе. Продолжим наблюдать за ним и дальше.

В любом случае мы склоняемся в пользу подписания контракта с Денисом», — сказал Терюшков.

Давыдов – воспитанник «Спартака».

Он чемпион России сезона-2016/17.

В минувшем сезоне Давыдов забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче ФНЛ-2.

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