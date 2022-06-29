Зарплата Бакаева в «Зените» больше, чем в «Спартаке»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев зарабатывает в новом клубе больше, чем в предыдущем – в «Спартаке».

Об этом сообщил бывший футбольный агент Владимир Абрамов, но не уточнил суммы.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

На прошлой неделе Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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