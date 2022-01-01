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Зарплата Бакаева в «Зените» больше, чем в «Спартаке»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев зарабатывает в новом клубе больше, чем в предыдущем – в «Спартаке».

Об этом сообщил бывший футбольный агент Владимир Абрамов, но не уточнил суммы.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • На прошлой неделе Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3651

    Питерский князь 4 минуты назад

    Так Зенит команда выше уровнем, чем Спартаг, на 3 головы!
    :))(

    0
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    Рейтинг: +3495

    Иван Петров 1986 16 минут назад

    Да кто бы сомневался. Этот игрочишка только этого и добивался. Если кто - нибудь больше предложит, он и бомжей кинет.

    1
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    ...
    Рейтинг: +96879

    zigbert > Иван Петров 1986 1 минуту назад

    Вряд ли кто даст больше. На то он и рассчитывал.

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