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Зарплата Бакаева в «Зените» больше, чем в «Спартаке»

29 июня 2022, 08:53
15

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев зарабатывает в новом клубе больше, чем в предыдущем – в «Спартаке».

Об этом сообщил бывший футбольный агент Владимир Абрамов, но не уточнил суммы.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • На прошлой неделе Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1656482387
Да кто бы сомневался. Этот игрочишка только этого и добивался. Если кто - нибудь больше предложит, он и бомжей кинет.
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Томик
1656484041
"Кому и кобыла невеста."
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oyabun
1656484081
Это футбольный закон - где платят больше, там и самые лучшие игроки. И кто то еще удивляется бессменному чемпионству Зенита? Здесь четко вырисовывается стремление в нашей стране сделать свою Баварию. И то в немецком Чемпионате не всё так запущено..
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alefreddy
1656488370
У Джикии ромбик у Баки деньги как и Зюбы все остальное тратата
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FС Spаrtак
1656489872
че все носятся с ним ушел и ушел незаменимых людей нет
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VVM1964
1656491166
Не удивительно, что с годами, с опытом и ценностью игрока его зарплата растет и не только у Бакаева. И вполне естественно, что зарплата Бакаева будет и ДОЛЖНА быть больше его ПРЕДЫДУЩЕГО контракта, но сравнивать надо не старую зарплату с нынешней, а ПРЕДЛОЖЕННУЮ Спартаком с ПОЛУЧЕННОЙ в Зените, а остальное это лукавство и бесполезный треп !!!
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Plyash
1656495527
Зеня поступает,как когда-то делал Лобановский в Киевском Динамо.Все талантливые игроки,которые появлялись в Шахтёре,Черноморце,Заре,а затем и в Днепре,сразу появлялись у него в команде,поэтому у него сразу был набор из двух составов одинаково прекрасных футболистов.Как тогда говорили,вся Украина(футбольная)работает на Киевское Динамо.Остаётся только вспоминать,скольких игроков Лобан переломал,заставляя полировать скамейку,но никого не отпускал(это на пол-страницы).А то бы мы вспоминали сейчас о величии Шахтёра или Днепра,а не Динамо из Киева.Возрастные форумчане,наверняка помнят.Удачи всем.
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plehanov6
1656650248
А ларчик, открывался просто! Сразу и сказал бы, что " Спартак" отказался выполнять его запросы, а то развел расставание со слезами...
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