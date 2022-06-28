Агент: «Барриос, вероятно, останется в «Зените»

Представитель полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса прокомментировал информацию, что игроком интересуются в Бразилии.
«Фламенго» не интересуется Барриосом. Это очередные слухи. Вероятно, Вильмар останется в «Зените», – сказал агент колумбийца.
- В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».
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Источник: телеграм-канал Sport24