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Агент: «Барриос, вероятно, останется в «Зените»

Представитель полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса прокомментировал информацию, что игроком интересуются в Бразилии.

«Фламенго» не интересуется Барриосом. Это очередные слухи. Вероятно, Вильмар останется в «Зените», – сказал агент колумбийца.

  • В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
  • По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +460

    FС Spаrtак 58 минут назад

    видно никому не нужен))

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    ...
    Рейтинг: +114

    7:1 > FС Spаrtак 30 минут назад

    https://bombardir.ru/news/655281

    ну это даже в тарасятнике знают и не спорят.

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