Агент: «Барриос, вероятно, останется в «Зените»

Представитель полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса прокомментировал информацию, что игроком интересуются в Бразилии.

«Фламенго» не интересуется Барриосом. Это очередные слухи. Вероятно, Вильмар останется в «Зените», – сказал агент колумбийца.

В прошлом сезоне Барриос сделал 1 ассист в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

По информации El Desmarque, хавбеком интересуется «Бетис».

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