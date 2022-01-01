Тимощук и Широков сыграют в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Быстров может сменить команду во втором тайме

Тому, кто эту заметку писал должно быть известно, что и Широков за обе команды играл.
Стали известны новые подробности о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», который состоится перед игрой за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
По информации журналиста Ивана Карпова, помимо ранее названных футболистов за «Зенит» сыграют Роман Широков и Анатолий Тимощук. Владимир Быстров, поигравший и за «Зенит», и за «Спартак» может сменить команду во втором тайме.
- Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский». На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.
- «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное