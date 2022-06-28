Тимощук и Широков сыграют в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Быстров может сменить команду во втором тайме

Стали известны новые подробности о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», который состоится перед игрой за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

По информации журналиста Ивана Карпова, помимо ранее названных футболистов за «Зенит» сыграют Роман Широков и Анатолий Тимощук. Владимир Быстров, поигравший и за «Зенит», и за «Спартак» может сменить команду во втором тайме.

Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский». На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.

«Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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