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Тимощук и Широков сыграют в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Быстров может сменить команду во втором тайме

Стали известны новые подробности о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», который состоится перед игрой за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

По информации журналиста Ивана Карпова, помимо ранее названных футболистов за «Зенит» сыграют Роман Широков и Анатолий Тимощук. Владимир Быстров, поигравший и за «Зенит», и за «Спартак» может сменить команду во втором тайме.

  • Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский». На следующий день «Зенит и «Спартак» разыграют Суперкубок России.
  • «Спартак» был недоволен, что матч состоится в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» и «Спартак» еще никогда не встречались в матче за Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5695

    Давид59 40 минут назад

    Тому, кто эту заметку писал должно быть известно, что и Широков за обе команды играл.

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    Рейтинг: +24463

    bset 1 час назад

    Пригласить Широкова - это зашквар

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    Рейтинг: +138

    NET VOINE 2 часа назад

    Приставьте к судье двух охранников.Пусть рядом с судьей бегают.Без них жизнь и здоровье судьи в опасности, ведь на поле будет Широков.
    Да, и боковым судьям тоже охрану.

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