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Кудряшов прояснил свое будущее в «Антальяспоре»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов заявил, что останется в турецком клубе.

– Прошлым летом ты подписал контракт с «Антальяспором» на сезон с возможностью продления еще на год. Ты остаешься в Турции?

– Соглашение было по схеме «1+1», а для пролонгации нужно было сыграть в 20 матчах в стартовом составе. Я перевыполнил это условие, поэтому – да, следующий сезон отыграю в Анталье.

– За четыре года в Турции был момент, когда хотелось все бросить и вернуться?

– Год назад, когда был без контракта, подумывал: может, завязать с футболом?

– Даже так?

– Ну да. Но спустя два-три месяца, после того как продлил соглашение и начал тренироваться, понял, что нереально хочу продолжать.

Причем не год-два, а больше! Если здоровье позволит, конечно.

  • 35-летний Кудряшов выступает за «Антальяспор» с 2020 года.
  • Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 95 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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