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  • «Вы и дальше целуйте его туда, куда у нас любят целовать». Мостовой – о Ларссоне

«Вы и дальше целуйте его туда, куда у нас любят целовать». Мостовой – о Ларссоне

26 июня 2022, 23:25
11

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил последние слова форварда Джордана Ларссона. Швед обрадовался, что не придется возвращаться в Россию.

«Что касается ситуации с Ларссоном, вы же помните, как коридор устраивали «величайшему» тренеру Доменико Тедеско. А через пару дней, как «Спартак» исключили из Лиги Европы, он первым сказал, что правильно сделали. А вы и дальше делайте коридоры, целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать. Это другое поколение, и поэтому они себя так и ведут», – сказал Мостовой.

  • Весну Ларссон провел в АИКе, приостановив контракт со «Спартаком».
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Мостовой Александр
Комментарии (11)
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VVM1964
1656278660
Никто никого никуда не целует, ну имеют люди своё мнение, свои политические взгляды и что ? Почему они обязательно должны тебе нравиться ?...
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ySS
1656280065
Кто сколько смог урвать у федуна бабла и спетлял по родным норам. Новое поколение, всё за деньги. Этих, конечно, фанаты облизали)
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Benifacto
1656294912
Мостовой.....а ты на Матч ТВ чем занимаешься? кто о чем говорит то у того и болит!
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SLADE2019
1656304589
Что то в данном случае, Мостовой какую то непонятицу сморозил. Действительно, у каждого может быть свое мнение, какие проблемы?
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jek718875
1656304631
Господин Мостовой разносит всех в пух и прах, а сам-то,что сделал полезного для российского футбола
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Oldtrafford83
1656307938
Я Тедеско после этой фразы перестал уважать, по итогу оказался убытком!!!
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Ганнибал Лектор
1656348329
Вот тут я с диванным критиком канделач ТВ согласен
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