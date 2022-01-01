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«Вы и дальше целуйте его туда, куда у нас любят целовать». Мостовой – о Ларссоне

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил последние слова форварда Джордана Ларссона. Швед обрадовался, что не придется возвращаться в Россию.

«Что касается ситуации с Ларссоном, вы же помните, как коридор устраивали «величайшему» тренеру Доменико Тедеско. А через пару дней, как «Спартак» исключили из Лиги Европы, он первым сказал, что правильно сделали. А вы и дальше делайте коридоры, целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать. Это другое поколение, и поэтому они себя так и ведут», – сказал Мостовой.

  • Весну Ларссон провел в АИКе, приостановив контракт со «Спартаком».
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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