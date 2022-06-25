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Бакаев: «Удивлен, что фанаты «Зенита» скандировали мою фамилию»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был удивлен поддержке фанатов во время матча второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти). Игрок забил дебютный гол за петербуржцев.

«В конце матча с «Сочи» на трибунах скандировали мою фамилию? Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлeн, теперь буду ещe больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи», – сказал Бакаев.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Матч «Сочи»«Зенит» прошел в Санкт-Петербурге на «Смене».

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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