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  • Бакаев: «Удивлен, что фанаты «Зенита» скандировали мою фамилию»

Бакаев: «Удивлен, что фанаты «Зенита» скандировали мою фамилию»

26 июня 2022, 01:15
17

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был удивлен поддержке фанатов во время матча второго тура Кубка PARI Премьер против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти). Игрок забил дебютный гол за петербуржцев.

«В конце матча с «Сочи» на трибунах скандировали мою фамилию? Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлeн, теперь буду ещe больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи», – сказал Бакаев.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Матч «Сочи»«Зенит» прошел в Санкт-Петербурге на «Смене».

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Кубок PARI Премьер Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (17)
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Solist345345
1656196066
Не льсти себе.
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Челнинец
1656223846
3ае6ал иди накуй уже!
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Ганнибал Лектор
1656226830
Молодец, видно, что с желанием и самоотдачей всё в порядке
Ответить
Иван Петров 1986
1656229337
Ты же попал в бомжатник - там очень рады каждому новому бомжу.
Ответить
ziborock
1656229543
Фамилию Дзюбы, Быстрова и Широкова болельщики Зенита тоже скандировали!)))
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Томик
1656230242
Что ж ты в "Спартаке" то не старался? Там и так 16 лет кормили, зачем напрягаться?
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kazak1975
1656231586
Обстановочка в спартаке, видать, та ещё, если игрок простому доброму слову радуется.
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вальтер79
1656241095
пока не плох парень радует игрой
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Spirit_78
1656274954
Он явно не из пофигистов. Посмотрим, как его старания конвертируются в результат. Очень даже любопытно.
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