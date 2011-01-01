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«Сочи» намерен продлить контракт с Жоаозиньо. Игрок готов понизить зарплату

Полузащитник Жоаозиньо еще может остаться в «Сочи».

Контракт официально истекает в ближайшие дни, но сочинцы планируют оставить 33-летнего игрока еще на один сезон. Планируется, что будет предложено годовое соглашение. Жоаозиньо все устраивает в России, он готов пойти на понижение зарплаты.

  • Жоаозиньо с 2011 года играет в России.
  • Он выступал за «Сочи» с августа 2020 года.
  • В минувшем сезоне русский бразилец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

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Источник: Metaratings

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