«Сочи» намерен продлить контракт с Жоаозиньо. Игрок готов понизить зарплату

Полузащитник Жоаозиньо еще может остаться в «Сочи».

Контракт официально истекает в ближайшие дни, но сочинцы планируют оставить 33-летнего игрока еще на один сезон. Планируется, что будет предложено годовое соглашение. Жоаозиньо все устраивает в России, он готов пойти на понижение зарплаты.

Жоаозиньо с 2011 года играет в России.

Он выступал за «Сочи» с августа 2020 года.

В минувшем сезоне русский бразилец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

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