Отец Агаларова прокомментировал будущем сына в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, не владеет новой информацией о возможном уходе своего сына в другой клуб.

«На данный момент у Гамида действующий контракт с «Уфой», – ответил Агаларов-старший на вопрос о будущем 21-летнего футболиста.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Воспитанник «Анжи» интересен «Сочи», «Краснодару», «Ахмату», «Ростову» и «Пари НН».

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