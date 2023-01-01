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Отец Агаларова прокомментировал будущем сына в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, не владеет новой информацией о возможном уходе своего сына в другой клуб.

«На данный момент у Гамида действующий контракт с «Уфой», – ответил Агаларов-старший на вопрос о будущем 21-летнего футболиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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