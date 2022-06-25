Отец Агаларова прокомментировал будущем сына в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, не владеет новой информацией о возможном уходе своего сына в другой клуб.
«На данный момент у Гамида действующий контракт с «Уфой», – ответил Агаларов-старший на вопрос о будущем 21-летнего футболиста.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Воспитанник «Анжи» интересен «Сочи», «Краснодару», «Ахмату», «Ростову» и «Пари НН».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «Спорт-Экспресс»