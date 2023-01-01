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«Шериф» отреагировал на запрет УЕФА проводить матчи еврокубков в Приднестровье

«Шериф» опубликовал официальное заявление в связи с введенными ограничениями со стороны УЕФА.

Команде запретили проводить еврокубковые матчи в Приднестровье. Чемпион Молдавии будет вынужден играть на нейтральном поле.

«Вчера УЕФА принял решение о запрете матчей еврокубков в Тирасполе. В связи с этим «Шериф» заявляет следующее:

В данной неординарной для нас ситуации, возможность сыграть при наших болельщиках, это сыграть на стадионе, который расположен не далеко от Тирасполя.

Первым, кто пришел на встречу клубу была Федерация футбола Молдовы, и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делает все возможное, чтобы матчи Лиги Чемпионов состоялись на территории Республики Молдова.

Таким образом, игра против «Зриньски» может состоятся в Кишиневе, на стадионе «Зимбру». «Шериф» благодарит FMF и Леонида Олейниченко за поддержку и оперативное вмешательство в ситуацию.

В то же время надеемся, что эта временная мера, а значит спорт, как социальное явление выиграет, что позволит нашей команде сыграть на родном стадионе уже в этом сезоне еврокубков.

Окончательное решение, при его принятии, будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении.

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Источник: сайт «Шерифа»

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