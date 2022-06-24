Мостовой заявил, что не боится конкуренции с Бакаевым в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новчике клуба Зелимхане Бакаеве.

— Нет ли опасения, что будете получать меньше игрового времени в связи с усилением конкуренции?

— Конкуренция — это нормально, тем более в таком клубе как «Зенит», чемпионе страны. Всегда приходят сильные футболисты.

Я знаю Зелимхана, он знает меня. У нас немного разные позиции и футбольные качества. Совершенно нормально отношусь к этому: здоровая конкуренция — это всегда хорошо.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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