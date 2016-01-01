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В «Динамо» прокомментировали интерес «Коринтианса» к Бальбуэне

В «Динамо» опровергли информацию о возможном возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в «Коринтианс».

«На все слухи, которые ежедневно появляются в любое межсезонье, мы отвечаем исключительно фактами.

Фабиан Бальбуэна 21 июня вышел из отпуска, прошeл медобследование и с 22 июня наряду с остальными игроками приступил к тренировкам. Команда занимается в Новогорске в режиме две тренировки в день», – сообщила пресс-служба «Динамо»

  • Бальбуэна перешел в «Динамо» летом 2021 года на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • За «Коринтианс» центрбек выступал с 2016 по 2018 год.

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Источник: Metaratings

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