Орлов: «Бакаеву надо прибавлять во всем, потому что «Зенит» – система, а в «Спартаке» анархия»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Всe-таки к 26 годам Бакаев мог бы большего добиться… Посмотрим, пока ему ещe надо себя утвердить, попасть в основной состав – совсем не просто будет ему это сделать.

Но сегодня я слышал интервью Семака, он сказал, что Бакаев поможет. Значит, он уже знает, куда, в какую схему его вписывать и кем он может быть.

Бакаеву надо прибавлять во всeм, потому что в «Зените» – это не в «Спартаке». Здесь играют в пас, поставленная игра, мысль и всe прочее. Если он неглупый парень, то он резко прибавит и заявит о себе.

Ему главное — повысить своe индивидуальное мастерство, уровень и прибавить в командной игре, потому что без командной игры в «Зените» никак. «Зенит» – система, в «Спартаке» анархия – мать порядка.

Поэтому здесь для Бакаева хорошая школа, но ему надо приложить максимум усилий, чтобы заявить о себе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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