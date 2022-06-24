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  • Орлов: «Бакаеву надо прибавлять во всем, потому что «Зенит» – система, а в «Спартаке» анархия»

Орлов: «Бакаеву надо прибавлять во всем, потому что «Зенит» – система, а в «Спартаке» анархия»

24 июня 2022, 07:55
17

Комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Всe-таки к 26 годам Бакаев мог бы большего добиться… Посмотрим, пока ему ещe надо себя утвердить, попасть в основной состав – совсем не просто будет ему это сделать.

Но сегодня я слышал интервью Семака, он сказал, что Бакаев поможет. Значит, он уже знает, куда, в какую схему его вписывать и кем он может быть.

Бакаеву надо прибавлять во всeм, потому что в «Зените» – это не в «Спартаке». Здесь играют в пас, поставленная игра, мысль и всe прочее. Если он неглупый парень, то он резко прибавит и заявит о себе.

Ему главное — повысить своe индивидуальное мастерство, уровень и прибавить в командной игре, потому что без командной игры в «Зените» никак. «Зенит» – система, в «Спартаке» анархия – мать порядка.

Поэтому здесь для Бакаева хорошая школа, но ему надо приложить максимум усилий, чтобы заявить о себе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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Fusballer
1656047191
Зенит - гос. система.
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alefreddy
1656047392
нескончаемый денежный поток-отсюда и чемпионство
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deinego77@yandex.ru
1656048661
Плохо вакцина на Гену действует.
Ответить
nik55
1656048704
Гена хватит нюхать газ-----это опасно в твоем возрасте
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Niklas80
1656049266
На пайку зарабатывает старик, не обижайте его.)
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PAREVG.
1656049830
Все, маразм...
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R_a_i_n
1656050964
Система в Зените)))
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ААМ
1656051320
Орлов похоже с дуба рухнул.
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Томик
1656055879
Бакаев теперь ваша проблема. ВАША. Идите в дупу со своими инсинуациями. Разбирайтесь сами нахрена бестолкового игрочишку взяли. "Спартак" тут ни при чем. Вам его никто не продавал. Сидите там на помойке и нойте друг другу в свободные уши. "Спартак" ему виноват. Так поэтому и попрощались, что не обучаемый. Ну Сережа может объяснит, что такое футбол и как в нём прогибом бросать. Серёжа книжки читал, он может.
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житель СПб
1656058225
Очень жестко, и я бы не стал так писать - пожалел бы спартаковцев... Но большая часть истины в этом есть. Кстати, и многочисленные нервные комментарии внизу болельщиков Спартака это только подтверждают... А я - желаю Спартаку в новом сезоне наладить организацию игры в команде!
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