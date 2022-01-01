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Орлов: «Бакаеву надо прибавлять во всем, потому что «Зенит» – система, а в «Спартаке» анархия»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Всe-таки к 26 годам Бакаев мог бы большего добиться… Посмотрим, пока ему ещe надо себя утвердить, попасть в основной состав – совсем не просто будет ему это сделать.

Но сегодня я слышал интервью Семака, он сказал, что Бакаев поможет. Значит, он уже знает, куда, в какую схему его вписывать и кем он может быть.

Бакаеву надо прибавлять во всeм, потому что в «Зените» – это не в «Спартаке». Здесь играют в пас, поставленная игра, мысль и всe прочее. Если он неглупый парень, то он резко прибавит и заявит о себе.

Ему главное — повысить своe индивидуальное мастерство, уровень и прибавить в командной игре, потому что без командной игры в «Зените» никак. «Зенит» – система, в «Спартаке» анархия – мать порядка.

Поэтому здесь для Бакаева хорошая школа, но ему надо приложить максимум усилий, чтобы заявить о себе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +3806

    ААМ 8 минут назад

    Орлов похоже с дуба рухнул.

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    Рейтинг: +659

    Конопляных дел мастер 11 минут назад

    Надо повышать своё мастерство. Ведь Зенит классом выше хряков. Гыгыгы

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    Рейтинг: +8306

    R_a_i_n 14 минут назад

    Система в Зените)))

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    Рейтинг: +4326

    PAREVG. 33 минуты назад

    Все, маразм...

    2
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    Рейтинг: +45

    Niklas80 42 минуты назад

    На пайку зарабатывает старик, не обижайте его.)

    2
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    Рейтинг: +6998

    nik55 52 минуты назад

    Гена хватит нюхать газ-----это опасно в твоем возрасте

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    Рейтинг: +5073

    Дядя Серёжа > nik55 7 минут назад

    По ходу он только пополняет систему.

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    Рейтинг: +3464

    minaev23 52 минуты назад

    Плохо вакцина на Гену действует.

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    Рейтинг: +1070

    alefreddy 1 час назад

    нескончаемый денежный поток-отсюда и чемпионство

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    Рейтинг: +14094

    Fusballer 1 час назад

    Зенит - гос. система.

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    Рейтинг: +32

    Болотоход 1 час назад

    Ген а Ген? Может и ты на системе висишь? Что такую ахинею несешь всегда))))

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