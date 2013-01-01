Магуайр останется в «МЮ», но перестанет быть капитаном

Дааа...чёй та Гарик резко сдал в конце сезона... впрочем, как и вся "команда"...
Вот... убейте меня, но не могут одновременно 15 талантливых рыл разучиться играть в футбол... Огромная проблема с мотивацией в МЮ... Менеджмент ни к чёрту... Кто там у них собственники?
Гарри Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.
Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг дал понять, что рассчитывает на игрока. При этом сообщается, что англичанин может лишиться капитанской повязки.
- В прошедшем сезоне Магуайр провел в АПЛ 30 матчей, в которых забил 1 гол.
- Его купили в 2019 году за 87 миллионов евро.
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