Магуайр останется в «МЮ», но перестанет быть капитаном

Гарри Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг дал понять, что рассчитывает на игрока. При этом сообщается, что англичанин может лишиться капитанской повязки.

В прошедшем сезоне Магуайр провел в АПЛ 30 матчей, в которых забил 1 гол.

Его купили в 2019 году за 87 миллионов евро.

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