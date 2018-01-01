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Бакаев назвал команды, голы которым не будет праздновать

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев не будет праздновать, когда забьет тульскому «Арсеналу» или «Спартаку».

«Не буду радоваться, когда забью «Спартаку». Это будет неправильно. То же самое Туле. Тоже не буду радоваться. Это уважение к клубу», – сказал игрок.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака». В «Арсенале» он был в аренде в 2018-2019 годах.
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6157

    Ганнибал Лектор 51 минуту назад

    Надеюсь, с Тулой Зенит не скоро встретится

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    Рейтинг: +623

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    А чего хрюканам праздновать голы? Ведь это так банально и рутинно в каждом матче окучивать им пятерочки+. гыгыгы

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