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Бакаев назвал команды, голы которым не будет праздновать

22 июня 2022, 22:00
13

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев не будет праздновать, когда забьет тульскому «Арсеналу» или «Спартаку».

«Не буду радоваться, когда забью «Спартаку». Это будет неправильно. То же самое Туле. Тоже не буду радоваться. Это уважение к клубу», – сказал игрок.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака». В «Арсенале» он был в аренде в 2018-2019 годах.
  • Он провел за московскую команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Арсенал Бакаев Зелимхан
Комментарии (13)
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ВетеR
1655931232
а он уже забил что то или языком ??
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шахта Заполярная
1655935401
Прежде всего надо от скамейки зад оторвать, малком тебя там на долго приклеил, а то их раззабивался.
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somn
1655958161
Ещё забить надо, а он уже байки травит. Сказочник.
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Иван Петров 1986
1655959079
Что - то очень много этого игрочишки тут.
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vladimir-7
1655959626
Ну да, а остальные клубы Бакаев не уважает.
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SLADE2019
1655960670
Действительно, если ему не будут давать бить пенальти, то очень редко увидим его радость голу. Примерно в каждом десятом матче.
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zigbert
1655961711
Теперь это уже не так и важно.
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ArReal
1655961939
Про этого Бакаева уже вторую неделю мозги полощут, как буд-то Винисиус из Реала в Барсу ушел))
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paracetamol
1655965925
Может сдать его кому в аренду? Еще не забил, а уже шкуру празднует!
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ilichkadr
1655970670
Для начала хотелось бы малого, чтобы забил. Радоваться голу должен каждый футболист, иначе на кой он вообще пришёл играть в футбол. Праздновать/не праздновать - действо сугубо индивидуальное, каждый выбирает себе сам.
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