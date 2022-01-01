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Бакаев: «Часть денег отдаю родителям. Карьерой я обязан им»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как распоряжается деньгами.

«Часть денег отдаю родителям. Своей карьерой я обязан им. Слава богу, что у меня такие родители.

Мое мировоззрение: мое – это и их тоже. У нас нет такого, что это мое. Я сам им скидываю, чтобы точно достаточно было», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2862

    FRZZ 2 часа назад

    Это похвально, значит воспитан правильно.

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    Рейтинг: +436

    Salt-N-Pepa 2 часа назад

    Много его стало, ещё ничего не показал в новой команде, а уже пиарят со всех щелей.

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