Бакаев: «Часть денег отдаю родителям. Карьерой я обязан им»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как распоряжается деньгами.

«Часть денег отдаю родителям. Своей карьерой я обязан им. Слава богу, что у меня такие родители.

Мое мировоззрение: мое – это и их тоже. У нас нет такого, что это мое. Я сам им скидываю, чтобы точно достаточно было», – сказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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