Джикия лично удалил Бакаева из чата «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил об удалении полузащитника Зелимхана Бакаева из командных чатов. Он перешел в «Зенит».
«Из чата футболистов я удалил Бакаева. Что касается общего клубного, то этим занимается администратор. Жестоко? Это жизнь», – сказал Джикия.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»