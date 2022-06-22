Джикия лично удалил Бакаева из чата «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил об удалении полузащитника Зелимхана Бакаева из командных чатов. Он перешел в «Зенит».

«Из чата футболистов я удалил Бакаева. Что касается общего клубного, то этим занимается администратор. Жестоко? Это жизнь», – сказал Джикия.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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