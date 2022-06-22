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Джикия лично удалил Бакаева из чата «Спартака»

22 июня 2022, 19:31
14

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил об удалении полузащитника Зелимхана Бакаева из командных чатов. Он перешел в «Зенит».

«Из чата футболистов я удалил Бакаева. Что касается общего клубного, то этим занимается администратор. Жестоко? Это жизнь», – сказал Джикия.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий Бакаев Зелимхан
Комментарии (14)
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Hoahin
1655915975
Щас каждый пердеж Бакаева будут в новости превращать? Забыли уже!
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RedMaksim97
1655916728
Очередной цирк!!! Как же вы ******* с этой ******!!!
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порт
1655917090
Скоро и тебя сраной метлой попрут из свинарника.
Ответить
Sergey9999
1655917197
Молодец!
Ответить
Беспонтий
1655918942
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yaroslavd6rb
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Plyash
1655932391
Всё правильно и логично - чужому там не место.Пускай теперь в других местах чатится,в Питерских.
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шахта Заполярная
1655936232
Все правильно Георгий, бомжу не место в порядочном обществе.
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SLADE2019
1655958617
Очень много Бакаева. Подташнивает слегка. Перешел, так перешел.
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zigbert
1655965101
Это его право и решение.
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