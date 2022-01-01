Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

«Убивался не ради этого». Бакаев рассказал, кто отговорил его от трансфера в зарубежный чемпионат

У полузащитника Зелимхана Бакаева перед трансфером в «Зенит» было и другое предложение – из-за рубежа.

«Было предложение из другого места. Ну там чемпионат такой был... И конкретики не было.

Мама мне сказала: «Ты амбициозный, работал, старался, убивался не ради того чтобы куда-то ехать. Ты должен перейти в «Зенит» и проявить себя в топовой команде, выигрывать чемпионаты, вставить свое имя в историю».

Пришли к выводу, что надо ехать в «Зенит» и доказывать, показывать, чтобы оставить свое имя в истории «Зенита» и российского футбола», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Джикия лично удалил Бакаева из чата «Спартака» 7
Бакаев: «Перед трансфером мне говорили, что в «Зените» смогу проявить себя намного лучше, чем в «Спартаке» 3
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «В трансфере Бакаева в «Зенит» нет ничего криминального»
Источник: ютуб-канал «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:24
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1054

    Alex Flash 2 минуты назад

    нашел чем гордиться

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4430

    mopecekca 50 минут назад

    второй дима сычев, тому все папа указывал

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11