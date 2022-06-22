«Убивался не ради этого». Бакаев рассказал, кто отговорил его от трансфера в зарубежный чемпионат

У полузащитника Зелимхана Бакаева перед трансфером в «Зенит» было и другое предложение – из-за рубежа.

«Было предложение из другого места. Ну там чемпионат такой был... И конкретики не было.

Мама мне сказала: «Ты амбициозный, работал, старался, убивался не ради того чтобы куда-то ехать. Ты должен перейти в «Зенит» и проявить себя в топовой команде, выигрывать чемпионаты, вставить свое имя в историю».

Пришли к выводу, что надо ехать в «Зенит» и доказывать, показывать, чтобы оставить свое имя в истории «Зенита» и российского футбола», – сказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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