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Бакаев: «Перед трансфером мне говорили, что в «Зените» смогу проявить себя намного лучше, чем в «Спартаке»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, с кем советовался перед трансфером из «Спартака» в «Зенит».

«Перед трансфером я разговаривал с бывшими тренерами, друзьями. Они говорили, что надо переходить в очень хорошую команду, амбициозную. Говорили, что в «Зените» я смогу себя намного лучше проявить, чем в «Спартаке», – сказал игрок.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +182

    FCSpartakM 58 минут назад

    в зените , где сформирован стартовый состав у тебя, конечно, будет шанс себя проявить лучше

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    Рейтинг: +606

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    В Зените слава, уважение, а главное титулы в отличии от бывших аутсайдеров.

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    Рейтинг: +91

    rac531 1 час назад

    То есть Бакаев спм признался, что ДАВНО мечтал перейти в "Зенит")

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