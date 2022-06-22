Бакаев: «Перед трансфером мне говорили, что в «Зените» смогу проявить себя намного лучше, чем в «Спартаке»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, с кем советовался перед трансфером из «Спартака» в «Зенит».
«Перед трансфером я разговаривал с бывшими тренерами, друзьями. Они говорили, что надо переходить в очень хорошую команду, амбициозную. Говорили, что в «Зените» я смогу себя намного лучше проявить, чем в «Спартаке», – сказал игрок.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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Источник: ютуб-канал «Зенита»