Только 3 игрока минувшего сезона РПЛ совершили 100+ попыток дриблинга

Хвича всех обвел. Через Грузию в Италию)
Лидером минувшего сезона РПЛ по попыткам дриблинга стал Чидера Эджуке из ЦСКА. Он также стал первым по проценту успешных обводок.
Кроме Эджуке 100+ попыток дриблинга совершили два игрока: Хвича Кварацхелия («Рубин») и Антон Зиньковский («Крылья Советов»).
- Кварацхелия следующий сезон начнет в «Наполи».
- Зиньковский вскоре должен перейти в «Спартак».
- Эджуке играет в РПЛ с 2020 года.
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