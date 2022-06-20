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Только 3 игрока минувшего сезона РПЛ совершили 100+ попыток дриблинга

Лидером минувшего сезона РПЛ по попыткам дриблинга стал Чидера Эджуке из ЦСКА. Он также стал первым по проценту успешных обводок.

Кроме Эджуке 100+ попыток дриблинга совершили два игрока: Хвича Кварацхелия («Рубин») и Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

  • Кварацхелия следующий сезон начнет в «Наполи».
  • Зиньковский вскоре должен перейти в «Спартак».
  • Эджуке играет в РПЛ с 2020 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24456

    bset 1 час назад

    Хвича всех обвел. Через Грузию в Италию)

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