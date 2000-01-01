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«Не скажу, что расстроился». Соболев – об уходе Бакаева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Уход Бакаева? Это его выбор, даже не хочу... Выбрал – пожалуйста.

Не скажу, что прям расстроился. Это его выбор. Это его жизнь, его карьера. Он может сам распоряжаться», – сказал Соболев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии15
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    Рейтинг: +482

    Dguffin 21 минуту назад

    "Его выбор"
    Судя по всему Соболев еще тупее чем казался до этого. Слишком много головой по мячу бил.

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    Рейтинг: +3491

    Klaido > Dguffin 10 минут назад

    видать, акушер, принимая твои роды, уронил тебя твоей тупоголовкой на кафель...

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    Рейтинг: +1650

    Vitaga 56 минут назад

    в этом весь нынешний Спартак. ну ушел и ушел... по фигу. безразличие. командного духа и коллектива нет. туповатый Соболев как никто отражает этот клуб сейчас

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    Рейтинг: +3972

    ziborock > Vitaga 46 минут назад

    И только лишь ты переживаешь по этому поводу!)))

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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 57 минут назад

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    Рейтинг: +15973

    Cleaner 1 час назад

    ДЕРЕВЯННЫЙ по определению не способен расстраиваться.

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    Рейтинг: +3491

    Klaido > Cleaner 10 минут назад

    ну, вам не впервые подбирать иуд... в первую очередь деревянных )))

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    Рейтинг: +1829

    Bozigit 1 час назад

    Для чего эти откровения? Не знаешь что будет завтра. Может опять обниматься придется

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З 1 час назад

    Всё верно.
    Бакаев сделал свой выбор.
    Почему-то , так же не расстроился.

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    Рейтинг: +1360

    Узб@гоеный 1 час назад

    Дельфин давно отупел.Гыгыгы

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    Рейтинг: +19254

    derrik2000 1 час назад

    Видать, ентот Бакаев, как человек и товарищ по команде совсем-совсем не очень...

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    Рейтинг: +15973

    Cleaner > derrik2000 59 минут назад

    В Спартаке ВСЕ - как пауки в банке. А ПЛЮНУТЬ в спину выбывшего, так это вообще Спартаковская ТРАДИЦИЯ...(

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    Рейтинг: +3491

    Klaido > Cleaner 8 минут назад

    в гомосятне - вам проще: друг другу сзади "прикрываете", попы подставляете...
    да и у вас традиция завелась - иуд и мразот жадных подбирать ))) и после уже обучать то рукоблудию, то нырянию, то иным гомо-привычкам...

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    Рейтинг: +3420

    Беспонтий 1 час назад

    вот морское животное))
    и здесь -нырнул

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    Рейтинг: +3491

    Klaido > Беспонтий 8 минут назад

    нырнул ты, животное, - при родах и на пол вместо рук акушера )))

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