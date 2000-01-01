«Не скажу, что расстроился». Соболев – об уходе Бакаева

"Его выбор"
Судя по всему Соболев еще тупее чем казался до этого. Слишком много головой по мячу бил.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Уход Бакаева? Это его выбор, даже не хочу... Выбрал – пожалуйста.
Не скажу, что прям расстроился. Это его выбор. Это его жизнь, его карьера. Он может сам распоряжаться», – сказал Соболев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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