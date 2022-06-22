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«Не скажу, что расстроился». Соболев – об уходе Бакаева

22 июня 2022, 15:11
11

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Уход Бакаева? Это его выбор, даже не хочу... Выбрал – пожалуйста.

Не скажу, что прям расстроился. Это его выбор. Это его жизнь, его карьера. Он может сам распоряжаться», – сказал Соболев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан Соболев Александр
Комментарии (11)
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Беспонтий
1655900255
вот морское животное)) и здесь -нырнул
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derrik2000
1655900472
Видать, ентот Бакаев, как человек и товарищ по команде совсем-совсем не очень...
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Bozigit
1655901412
Для чего эти откровения? Не знаешь что будет завтра. Может опять обниматься придется
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Vitaga
1655902309
в этом весь нынешний Спартак. ну ушел и ушел... по фигу. безразличие. командного духа и коллектива нет. туповатый Соболев как никто отражает этот клуб сейчас
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Dguffin
1655904386
"Его выбор" Судя по всему Соболев еще тупее чем казался до этого. Слишком много головой по мячу бил.
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гууд
1655910817
вот опять из контекста вырвали( он же сказал что тоже выбрал бы чемпионство...
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Atyrau85
1655911462
Странно. Микроклимат в команде значит не очень хороший.
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zigbert
1655924780
Все верно, когда игрок в силу вынужденных обстоятельств должен покинуть команду - это одно. Но постепенно становится очевидным что Бакаеву этот переход доставил приятное удовлетворение.
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