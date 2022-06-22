«Не скажу, что расстроился». Соболев – об уходе Бакаева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Уход Бакаева? Это его выбор, даже не хочу... Выбрал – пожалуйста.

Не скажу, что прям расстроился. Это его выбор. Это его жизнь, его карьера. Он может сам распоряжаться», – сказал Соболев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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