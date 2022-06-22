«Надо играть лучше». Бакаев остался недоволен своим дебютом за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою первую игру за петербургскую команду.
– Как вам в целом атмосфера на стадионе?
– Мне очень понравилось. Мне не понравилась моя игра сегодня, надо играть лучше.
- Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».
- Он провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
- Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.
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Источник: «Матч ТВ»