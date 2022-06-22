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«Надо играть лучше». Бакаев остался недоволен своим дебютом за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою первую игру за петербургскую команду.

– Как вам в целом атмосфера на стадионе?

– Мне очень понравилось. Мне не понравилась моя игра сегодня, надо играть лучше.

  • Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».
  • Он провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
  • Зелимхан бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.

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Источник: «Матч ТВ»

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22.06.2022 10:30
Комментарии3
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    Рейтинг: +31

    Аден 22 июня, 11:21

    да нет, тепереча токмо вниз.

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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr 22 июня, 11:01

    Чтобы играть лучше, надо адаптироваться, вписаться в команду. Учитывая, что в Зените тон задают бразильцы с Барриосом, то надо с ними находить общий язык как на поле, так и вне его.

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    Рейтинг: +10754

    Алексей З 22 июня, 10:47

    Это начало его конца.
    В Спартаке чувствовал себя лидером , "вставлял" партнёром частенько , а в Зените ментально надо меняться. Кому тут вставишь если рядом игроки сильнее и статуснее.
    Так и будет себя ломать, ничего путного по-моему не будет.
    "Золотая клетка ".

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