Медведев прокомментировал дебют Бакаева за «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб против «Пари НН».
«Зелимхан вышел, активно действовал, забил хороший пенальти. Все по плану», – сказал Медведев.
- «Зенит» победил «Пари НН» по пенальти.
- Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых 11-метровых.
- Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».
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Источник: «Спорт-Экспресс»