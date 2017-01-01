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Медведев прокомментировал дебют Бакаева за «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб против «Пари НН».

«Зелимхан вышел, активно действовал, забил хороший пенальти. Все по плану», – сказал Медведев.

  • «Зенит» победил «Пари НН» по пенальти.
  • Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых 11-метровых.
  • Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:31
Комментарии3
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    Рейтинг: +15

    Аден 1 час назад

    .... забил хороший пенальти, ха-ха-ха

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    Рейтинг: +9264

    САДЫЧОК 1 час назад

    Бакаев - очень средний футболист ! Лучше наигрывать из Зенита-2 !

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    Рейтинг: +16044

    ilichkadr > САДЫЧОК 49 минут назад

    Пока рановато о чём-то говорить, поскольку ещё не начал играть.

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