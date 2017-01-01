Медведев прокомментировал дебют Бакаева за «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном матче за клуб против «Пари НН».

«Зелимхан вышел, активно действовал, забил хороший пенальти. Все по плану», – сказал Медведев.

«Зенит» победил «Пари НН» по пенальти.

Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых 11-метровых.

Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака».

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