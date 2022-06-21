Бакаев заявил, что чувствует себя в «Зените» как дома. Он воспитанник «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении со стороны болельщиков клуба из Петербурга.
– К вам так много людей подходило – сфотографироваться, видео снять.
– Да, видел. Это очень приятно.
– Вас здесь окружили любовью и заботой. Чувствуете себя как дома?
– Да, да, да!
- Зелимхан дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».
- Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
- Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.
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Источник: «Матч ТВ»