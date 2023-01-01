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Бакаев заявил, что чувствует себя в «Зените» как дома. Он воспитанник «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении со стороны болельщиков клуба из Петербурга.

– К вам так много людей подходило – сфотографироваться, видео снять.

– Да, видел. Это очень приятно.

– Вас здесь окружили любовью и заботой. Чувствуете себя как дома?

– Да, да, да!

  • Зелимхан дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».
  • Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
  • Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14033

    Fusballer 1 минуту назад

    Быстро переобулся.

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    Рейтинг: +1046

    alefreddy 14 минут назад

    Зюба тоже гордился зарплатой

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    Рейтинг: +1231

    вальтер79 20 минут назад

    зеля практически питерец стал ну а забьет спаму в суперкубке вообще почетного гражданина получит так держать бака))

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