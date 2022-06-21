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  • Бакаев заявил, что чувствует себя в «Зените» как дома. Он воспитанник «Спартака»

Бакаев заявил, что чувствует себя в «Зените» как дома. Он воспитанник «Спартака»

21 июня 2022, 23:02
13

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об отношении со стороны болельщиков клуба из Петербурга.

– К вам так много людей подходило – сфотографироваться, видео снять.

– Да, видел. Это очень приятно.

– Вас здесь окружили любовью и заботой. Чувствуете себя как дома?

– Да, да, да!

  • Зелимхан дебютировал за «Зенит» в матче с «Пари НН».
  • Бакаев провел на поле 48 минут и забил в серии послематчевых пенальти.
  • Он бесплатно перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кубок PARI Премьер Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (13)
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вальтер79
1655841973
зеля практически питерец стал ну а забьет спаму в суперкубке вообще почетного гражданина получит так держать бака))
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alefreddy
1655842347
Зюба тоже гордился зарплатой
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Fusballer
1655843097
Быстро переобулся.
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Iskander_17
1655844171
Бакаев прям в последнее время, с новостей бомбардира не сходит
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шахта Заполярная
1655853966
Скоро в сочи уйдешь. В сочи. Чувствуете себя как дома. Да! Да! Да!
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Томик
1655855859
"Я шестнадцать лет в "Спартаке", да никого нет в природе, у кого стаж больше..." Так и будет всю жизнь скитаться, а дома так и не будет. Как артемка. Ушёл, а ему на спину плюнули вслед. Из нового дома.
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алдан2014
1655859089
В писании есть замечательная строчка: они вышли от нас ,но никогда не были нашими
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acor94
1655873791
Ну уж ЗАЯВИЛ ТАК ЗАЯВИЛ, на всю страну. Словом "да"
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zigbert
1655876907
Пошел по пути наименьшего сопротивления. Что же, это его выбор.
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gennadiy
1655881528
потом будет за свои слова извеняться и обижаться за своё отношение к нему болел спартака а потом и зенита
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