Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

«Его не будет в команде». Федотов подтвердил уход Языджи из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что клуб не выкупит у «Лилля» полузащитника Юсуфа Языджи.

«Раз президент «Лилля» сказал, что Языджи не останется в ЦСКА, наверное, так и есть. Его не будет в команде», – заявил Федотов.

  • Зимой ЦСКА взял Языджи в аренду.
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Сумма выкупа турка – 12 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Агенты Языджи опровергли информацию о том, что игрок скорее всего останется в ЦСКА
«Дешевое повидло, случайно себя показал». Экс-игрок ЦСКА – об Языджи 3
Агент Языджи: «Юсуф – один из самых успешных трансферов в истории ЦСКА» 8
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:39
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1189

    Дубина 2 часа назад

    В разваленное стойло даже второсортных турков не отпускают и да сами видать не хотят играть не пойми где.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2934

    Derzkiy1 2 часа назад

    Хороший игрок был

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11