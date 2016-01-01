«Его не будет в команде». Федотов подтвердил уход Языджи из ЦСКА

В разваленное стойло даже второсортных турков не отпускают и да сами видать не хотят играть не пойми где.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что клуб не выкупит у «Лилля» полузащитника Юсуфа Языджи.
«Раз президент «Лилля» сказал, что Языджи не останется в ЦСКА, наверное, так и есть. Его не будет в команде», – заявил Федотов.
- Зимой ЦСКА взял Языджи в аренду.
- Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Сумма выкупа турка – 12 миллионов евро.
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