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«В 25 лет уже есть седые волосы». Бакаев – о переходе в «Зенит» из «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях после финального матча Кубка России, который стал последним для него в «Спартаке»

– Что ты чувствовал после финала?

– Конечно, я считал, что заслужил в нeм сыграть, хотя бы несколько минут. После свистка на это, конечно, было всe равно: меня захватила эйфория. А когда эмоции ушли, то догнало понимание: «Всe».

– После финала и осознания того, что это твой последний матч, ты плакал?

– Нет, в жизни есть моменты посерьeзнее футбола. Однако не скрою, что это был непростой период. Мне 25 лет, но у меня уже есть седые волосы.

  • «Спартак» победил «Динамо» в финале Кубка – 2:1.
  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    Аден 1 час назад

    Знал куда переходишь. Наверное и воняешь уже.

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    Рейтинг: +537

    3meeeD 3 часа назад

    У чурбанов к всех седина так рано появляется

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