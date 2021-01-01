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Бакаев готов к свисту фанатов «Зенита»: «Я не заслуживаю такого отношения»

Полузащитник Зелимхан Бакаев высказался о возможном свисте с трибун в его сторону из-за перехода в «Зенит» из «Спартака».

– Наверняка к тебе будут вопросы со стороны фанатов. Переход из «Спартака» в «Зенит» – довольно тяжeлая история.

– Я понимаю, что будет непросто. Но ответить могу только своей работой: качественной игрой с полной самоотдачей. Однако эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо, и тогда о моeм переходе вспомнят в другом свете.

– Ты готов к свисту на трибунах?

– Если это случится, я должен быть к этому готов. Принять как должное.

– У тебя есть психолог?

– У меня отец – психолог. И Герман.

– И как они тебя настраивают?

– Смотри, я не слабый человек. Я должен быть готов к свисту и другим проявлениям. Но я надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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