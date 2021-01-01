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«Я не предатель». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев не считает, что предал «Спартак», перейдя в клуб из Петербурга.

– Что тебе писали фанаты «Спартака» и что ответишь тем, кто назовeт тебя предателем?

– В комментарии я не заходил, потому что там могут написать всякое. Для меня показательно, что многие ветераны меня поддержали: и спартаковские, и остальные.

– И всe же: что скажешь тем, кто назовeт тебя предателем?

– Что я не предатель.

– У тебя есть знакомые фанаты «Спартака»? Что они сказали про твой переход?

– Такие люди есть, и они пожелали мне удачи. Они всe понимают, всe знают.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +374

    Спартач80 12 минут назад

    Шлюбин сын ты....

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    Рейтинг: +4412

    mopecekca 31 минуту назад

    ***, второй сезон чтоли начался??

    0
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