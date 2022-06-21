«Я не предатель». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев не считает, что предал «Спартак», перейдя в клуб из Петербурга.
– Что тебе писали фанаты «Спартака» и что ответишь тем, кто назовeт тебя предателем?
– В комментарии я не заходил, потому что там могут написать всякое. Для меня показательно, что многие ветераны меня поддержали: и спартаковские, и остальные.
– И всe же: что скажешь тем, кто назовeт тебя предателем?
– Что я не предатель.
– У тебя есть знакомые фанаты «Спартака»? Что они сказали про твой переход?
– Такие люди есть, и они пожелали мне удачи. Они всe понимают, всe знают.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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Источник: «Чемпионат»