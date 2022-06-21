33-летний Жоаозиньо стал свободным агентом

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о своем будущем.

«Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с «Сочи». Ясности с новым контрактом пока нет. Предлагают ли мне новый контракт? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему», — сказал Жоазиньо.

Жоаозиньо с 2011 года играет в России.

Он выступал за «Сочи» с августа 2020 года.

В минувшем сезоне русский бразилец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

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