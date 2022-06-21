Бакаев объяснил, в чью честь взял седьмой номер в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, в честь кого взял седьмой номер в клубе из Петербурга.

«Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча «Манчестер Юнайтед», а уже после посмотрел о нeм два документальных фильма.

Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. Очень надеюсь, что как-нибудь пересечeмся с ним на поле в матче за сборные.

А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семeрка была занята – не взял бы. А так спросил, и мне сказали, что она свободна», – сказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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