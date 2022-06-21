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  • «Он меня уничтожил». Бакаев назвал самого сложного соперника из «Зенита»

«Он меня уничтожил». Бакаев назвал самого сложного соперника из «Зенита»

21 июня 2022, 00:37
6

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался об игре против полузащитника Вильмара Барриоса.

«Против кого из «Зенита» мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещe во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил.

Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Барриос Вильмар
Комментарии (6)
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Томик
1655762679
Барриос? Это тот, который всех руками хватает, а на это у нас судьи глаза закрывают? Видел такого. Специально для Бакаевых привезли - уничтожитель бестолковых.
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алдан2014
1655780466
Начал нализывать партнёрам по новой команде. Дзюба отдыхает. Артём пушистым нам покажется,в сравнении с этим мальчиком
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