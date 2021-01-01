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«Он меня уничтожил». Бакаев назвал самого сложного соперника из «Зенита»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался об игре против полузащитника Вильмара Барриоса.

«Против кого из «Зенита» мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещe во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил.

Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7146

    Томик 22 минуты назад

    Барриос? Это тот, который всех руками хватает, а на это у нас судьи глаза закрывают? Видел такого. Специально для Бакаевых привезли - уничтожитель бестолковых.

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    Рейтинг: +3732

    Spirit_78 > Томик 17 минут назад

    Судьи обычно закрывают глаза на фолы против Вендела, а также на откровенные удары по ногам Малкому. Кому-то из спартачей разве есть до этого дело? Нет, футболистов Зенита можно бить как хочешь, а в их пользу свистеть нельзя - это заговор!

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