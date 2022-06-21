«Он меня уничтожил». Бакаев назвал самого сложного соперника из «Зенита»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался об игре против полузащитника Вильмара Барриоса.

«Против кого из «Зенита» мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещe во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил.

Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист», – сказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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