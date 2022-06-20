Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдeт в историю»

Он не вошёл в историю, а вляпался в нее. Зелимхан отметился как главный предатель Спартака со времён Иуды бздюпы-( Бакаев обнаглел совсем прося хороший контакт, при этом не показывая должного результата. Даже горевать не будем по этому бессовестному и беспринципному игрочишке. Единственный всплеск его карьеры случился при Кононове, а дальше он заметно сбавил и деградировал. Его надо обратно в Тулу отправить, а не в зеню. Объективно так. Надолго он не задержится в болоте. Либо скамейка, либо Сочи )))) Любому другому я бы пожелал удачи при переходе в другой клуб. Но не этому Иудушке. Нечего вымогателя в клубе держать .. Скатертью дорожка...
Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своем переходе из «Спартака» в петербургский клуб.
«Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.
Так как я всe время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолeты.
Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.
Это серьeзный вызов. Мой переход точно войдeт в историю», – сказал Бакаев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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