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Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдeт в историю»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своем переходе из «Спартака» в петербургский клуб.

«Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.

Так как я всe время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолeты.

Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

Это серьeзный вызов. Мой переход точно войдeт в историю», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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20.06.2022 23:52
Комментарии4
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    Рейтинг: +400

    Salt-N-Pepa 26 минут назад

    Он не вошёл в историю, а вляпался в нее. Зелимхан отметился как главный предатель Спартака со времён Иуды бздюпы-( Бакаев обнаглел совсем прося хороший контакт, при этом не показывая должного результата. Даже горевать не будем по этому бессовестному и беспринципному игрочишке. Единственный всплеск его карьеры случился при Кононове, а дальше он заметно сбавил и деградировал. Его надо обратно в Тулу отправить, а не в зеню. Объективно так. Надолго он не задержится в болоте. Либо скамейка, либо Сочи )))) Любому другому я бы пожелал удачи при переходе в другой клуб. Но не этому Иудушке. Нечего вымогателя в клубе держать .. Скатертью дорожка...

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    Рейтинг: +3732

    Spirit_78 > Salt-N-Pepa 10 минут назад

    У вас каждый футболист, которого бездарное руководство упускает, предатель. Таких уже далеко не один десяток набрался за последние годы, пора бы уже осознать, что дело не в футболистах, а в тупых руководителях. Но вряд ли вы это осознаете, для вас, похоже, Зарема и Федун - иконы.

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    Рейтинг: +31976

    VVM1964 37 минут назад

    Всё, пропал парень - вот что бомжатня с людьми делает ((( Даже боюсь представить, что будет через год, если через неделю пошли подобные заявления (((

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    Рейтинг: +765

    fakeid 54 минуты назад

    не того масштаба переход, чтобы войти в историю. вон, широков в спартаке, а затем в цска - вообще никто не запомнил. хотя резонанс тот ещё.

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