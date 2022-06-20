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Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдeт в историю»

20 июня 2022, 23:52
17

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своем переходе из «Спартака» в петербургский клуб.

«Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.

Так как я всe время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолeты.

Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

Это серьeзный вызов. Мой переход точно войдeт в историю», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (17)
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VVM1964
1655761773
Всё, пропал парень - вот что бомжатня с людьми делает ((( Даже боюсь представить, что будет через год, если через неделю пошли подобные заявления (((
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Salt-N-Pepa
1655762425
Он не вошёл в историю, а вляпался в нее. Зелимхан отметился как главный предатель Спартака со времён Иуды бздюпы-( Бакаев обнаглел совсем прося хороший контакт, при этом не показывая должного результата. Даже горевать не будем по этому бессовестному и беспринципному игрочишке. Единственный всплеск его карьеры случился при Кононове, а дальше он заметно сбавил и деградировал. Его надо обратно в Тулу отправить, а не в зеню. Объективно так. Надолго он не задержится в болоте. Либо скамейка, либо Сочи )))) Любому другому я бы пожелал удачи при переходе в другой клуб. Но не этому Иудушке. Нечего вымогателя в клубе держать .. Скатертью дорожка...
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Plyash
1655787243
Кто ты есть,придурок.Переход твой в задний проход войдёт,а не в историю.Причём в твой же,крепись.
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piligrim1986
1655791384
сколько понтов сразу)))
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житель СПб
1655795976
Противно такое читать. И только подтверждает мое предварительное мнение о нем.
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zigbert
1655842031
Мечта осуществилась. Теперь будет счастливая жизнь.
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