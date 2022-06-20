Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдeт в историю»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своем переходе из «Спартака» в петербургский клуб.

«Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.

Так как я всe время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолeты.

Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

Это серьeзный вызов. Мой переход точно войдeт в историю», – сказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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