Фассон: «Мое время в «Локомотиве» принесет много моментов, которые мы с фанатами будем с удовольствием вспоминать»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ждет встречи с болельщиками.

«С нетерпением жду момента, когда смогу познакомиться с болельщиками клуба, мне рассказывали об их горячей поддержке. Со своей стороны могу заверить болельщиков, что они могут не сомневаться в моeм желании отдаваться процессу и приносить максимальную пользу команде.

Поэтому я очень жду нашей встречи и уверен, что это знакомство принесeт много моментов, которые мы будем с удовольствием вспоминать», – сказал Фассон.