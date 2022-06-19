Фассон: «Мое время в «Локомотиве» принесет много моментов, которые мы с фанатами будем с удовольствием вспоминать»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ждет встречи с болельщиками.
«С нетерпением жду момента, когда смогу познакомиться с болельщиками клуба, мне рассказывали об их горячей поддержке. Со своей стороны могу заверить болельщиков, что они могут не сомневаться в моeм желании отдаваться процессу и приносить максимальную пользу команде.
Поэтому я очень жду нашей встречи и уверен, что это знакомство принесeт много моментов, которые мы будем с удовольствием вспоминать», – сказал Фассон.
- «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
- Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»