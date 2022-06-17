Генич: «Мне жалко Бакаева, преданного «Спартаком». Он очень хотел остаться»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

«Не могу сказать, что Бакаев счастлив быть в «Зените». Мне жалко его. Он очень хотел остаться в «Спартаке». Он не остался там по нефутбольным причинам.

«Спартак» предал своего воспитанника», – сказал Генич.