Генич: «Мне жалко Бакаева, преданного «Спартаком». Он очень хотел остаться»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».
«Не могу сказать, что Бакаев счастлив быть в «Зените». Мне жалко его. Он очень хотел остаться в «Спартаке». Он не остался там по нефутбольным причинам.
«Спартак» предал своего воспитанника», – сказал Генич.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
- Зелимхан подписал контракт с клубом по схеме «3+1».
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»