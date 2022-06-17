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  • Генич: «Мне жалко Бакаева, преданного «Спартаком». Он очень хотел остаться»

Генич: «Мне жалко Бакаева, преданного «Спартаком». Он очень хотел остаться»

17 июня 2022, 21:20
47

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал трансфер полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

«Не могу сказать, что Бакаев счастлив быть в «Зените». Мне жалко его. Он очень хотел остаться в «Спартаке». Он не остался там по нефутбольным причинам.

«Спартак» предал своего воспитанника», – сказал Генич.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан подписал контракт с клубом по схеме «3+1».

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан Генич Константин
Комментарии (47)
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Taps
1655491485
Заурядный футболист. Вряд ли из него что-то вырастет.
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NewLife
1655492200
Тебя Гейнич предал твой мозг вернее дерьмо, закаченное на срач тв., которое его заменило в твоей голове,
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серега кашин
1655492760
если бы хотел не требовал бы болше того что стоит
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Persona_non_Grata
1655493197
Вот здесь я полностью согласен с Геничем - основа перехода НЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ !!! И факт остается фактом - «Спартак» предал своего воспитанника» , не Спартак конечно, а люди стоящие в руководстве Спартака, но судя по всему так оно и есть (((
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Atyrau85
1655493833
Вы правы
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Лфшт
1655494951
Зачем он нужен ? Весьма посредственный игрок, да еще и не стабильный. Хрень хренью
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JTherry
1655496627
гениталич, полегче на поворотах с навешиванием ярлыков и возбуждением у болельщиков ненужных эмоций... жизнь сама покажет, кто прав и кто виноват...
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Lilipyt
1655497872
Кто такой Бакаев? Супер талант? Перспективный игрок не более. Да, техничный, но даже с этими навыками не смог играть на постоянке в основе. Такие же супер таланты как Шапи, Чалов, Шатов. Которые не являлись основными игроками, но слишком много пиарили и после ушли в тень. Может быть в Зените для него все изменится и он засияет в новых красках. Желая показать, кого потеряли. Но не думаю, что он будет основным игроком и так останется игроком ротации. Не думаю, что его надо жалеть. Он явно в зарплате не упал, какой-то перспективы не потерял и остался на том же уровне.
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Томик
1655527705
Генич, надеюсь всё то, что ты извлекаешь из себя, стоит тех денег, которых тебе платят за это.
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SLADE2019
1655535656
Честно сказать, очень удивлюсь, если он засверкает в Зените. Я лично в его дальнейший рост не верю. А сена клуба напрашивалась.
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