«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем «Знамя Труда» Денисе Дaвыдове, который находится на просмотре в подмосковном клубе.
«Все ребята, имеющие контракты с клубом, находятся на сборах. В течение сбора будут приезжать футболисты, которые нам интересны.
Сегодня с нами уже Денис Дaвыдов, игрок «Знамени Труда». Помните, как он несколько лет назад играл за «Спартак», а Федун его называл «русским Месси»? Денис неплохо провел сезон в ФНЛ-2, он привел в себя в форму, сбросил достаточно большое количество килограммов.
Если все пойдет нормально, то в команде он останется. В случае чего, конечно, шанс ему предоставим, – сказал Терюшков.
- Давыдов – воспитанник «Спартака».
- Он чемпион России сезона-2016/17.
- В минувшем сезоне Давыдов забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче ФНЛ-2.
Источник: «Матч ТВ»