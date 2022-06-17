«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем «Знамя Труда» Денисе Дaвыдове, который находится на просмотре в подмосковном клубе.

«Все ребята, имеющие контракты с клубом, находятся на сборах. В течение сбора будут приезжать футболисты, которые нам интересны.

Сегодня с нами уже Денис Дaвыдов, игрок «Знамени Труда». Помните, как он несколько лет назад играл за «Спартак», а Федун его называл «русским Месси»? Денис неплохо провел сезон в ФНЛ-2, он привел в себя в форму, сбросил достаточно большое количество килограммов.

Если все пойдет нормально, то в команде он останется. В случае чего, конечно, шанс ему предоставим, – сказал Терюшков.