Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем «Знамя Труда» Денисе Дaвыдове, который находится на просмотре в подмосковном клубе.

«Все ребята, имеющие контракты с клубом, находятся на сборах. В течение сбора будут приезжать футболисты, которые нам интересны.

Сегодня с нами уже Денис Дaвыдов, игрок «Знамени Труда». Помните, как он несколько лет назад играл за «Спартак», а Федун его называл «русским Месси»? Денис неплохо провел сезон в ФНЛ-2, он привел в себя в форму, сбросил достаточно большое количество килограммов.

Если все пойдет нормально, то в команде он останется. В случае чего, конечно, шанс ему предоставим, – сказал Терюшков.

  • Давыдов – воспитанник «Спартака».
  • Он чемпион России сезона-2016/17.
  • В минувшем сезоне Давыдов забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче ФНЛ-2.

Новости по теме
Воспитанник «Спартака» Давыдов находится на просмотре в «Химках» 3
Воспитанник «Спартака» Давыдов подписал контракт с «Знамя Труда» 13
Давыдов: «Через «Томь» прошли многие ребята: Соболев, Дзюба... Я готов зажигать» 6
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:48
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +787

    talgatnurzhanov2006 37 минут назад

    Конечно помню, мне тогда еще лет 35 или 34 было.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15997

    ilichkadr 44 минуты назад

    Федун его называл «русским Месси». Да, да и ещё земляным червяком!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11