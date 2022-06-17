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  • «Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову

«Помните, как Федун называл его «русским Месси»?» В «Химках» пообещали дать шанс Давыдову

17 июня 2022, 10:48
5

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем «Знамя Труда» Денисе Дaвыдове, который находится на просмотре в подмосковном клубе.

«Все ребята, имеющие контракты с клубом, находятся на сборах. В течение сбора будут приезжать футболисты, которые нам интересны.

Сегодня с нами уже Денис Дaвыдов, игрок «Знамени Труда». Помните, как он несколько лет назад играл за «Спартак», а Федун его называл «русским Месси»? Денис неплохо провел сезон в ФНЛ-2, он привел в себя в форму, сбросил достаточно большое количество килограммов.

Если все пойдет нормально, то в команде он останется. В случае чего, конечно, шанс ему предоставим, – сказал Терюшков.

  • Давыдов – воспитанник «Спартака».
  • Он чемпион России сезона-2016/17.
  • В минувшем сезоне Давыдов забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 21 матче ФНЛ-2.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Знамя Труда Давыдов Денис
Комментарии (5)
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ilichkadr
1655453305
Федун его называл «русским Месси». Да, да и ещё земляным червяком!
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talgatnurzhanov2006
1655453736
Конечно помню, мне тогда еще лет 35 или 34 было.
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kostilio
1655459013
я думал он уже закончил с футболом
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Andrew01
1655460521
Месси который в ПСЖ вполне соответствует)))))))
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Axe111
1655466285
)))))))))))))
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