Уткин попрощался с фанатами «Ахмата»: «Лезгинка после гола – вообще топ!»

Полузащитник Даниил Уткин попрощался с «Ахматом» после перехода в «Ростов».

«За год, проведeнный здесь, я прожил удивительную главу своей жизни и карьеры, которая останется в моeм сердце!

В первую очередь я хочу выразить огромное уважение и благодарность руководству клуба в лице Магомеда Даудова, а также тренерскому штабу и сотрудникам! Вы дали мне шанс и опору в этом пути! Отдельное спасибо Андрею Викторовичу Талалаеву за веру в меня, поддержку и доверие ко мне!

В этой команде были близкие мне по духу парни, с которыми мы были не просто партнeрами и коллегами, а стали хорошими друзьями, и, я надеюсь, мы пронесeм это дальше. Спасибо каждому, кто был рядом!

Болельщики! Спасибо за энергетику на стадионе, вы действительно классные ребята! Лезгинка после забитого гола – вообще топ!» — написал Уткин в соцсети.