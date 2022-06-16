«Было затратно, но «Ростов» пошел на это». Агент Уткина – о сумме трансфера

Тимофей Бердышев, агент новичка «Ростова» Даниила Уткина, высказался о финансовых условиях перехода игрока из «Краснодара», а также поделился ожиданиями от следующего сезона РПЛ.

«У Даниила контракт на четыре года. Вы понимаете, что Уткина нужно было купить у «Краснодара». Эта цена не в три копейки. Это было затратно, но «Ростов» пошел на это. Клуб надеется, что выступление Дани во много процентов превзойдет оплату трансфера.

Мы хотим посмотреть, что будет в «Ростове». При сегодняшних реалиях все команды могут бороться за высокие места – если хорошо укомплектуются и проведут предсезонные сборы.

Мне кажется, следующий сезон станет сезоном нового футбола. Появятся новые имена. «Ростов» может быть одной из темных лошадок в борьбе за высокие места», – сказал агент.