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«Было затратно, но «Ростов» пошел на это». Агент Уткина – о сумме трансфера

Тимофей Бердышев, агент новичка «Ростова» Даниила Уткина, высказался о финансовых условиях перехода игрока из «Краснодара», а также поделился ожиданиями от следующего сезона РПЛ.

«У Даниила контракт на четыре года. Вы понимаете, что Уткина нужно было купить у «Краснодара». Эта цена не в три копейки. Это было затратно, но «Ростов» пошел на это. Клуб надеется, что выступление Дани во много процентов превзойдет оплату трансфера.

Мы хотим посмотреть, что будет в «Ростове». При сегодняшних реалиях все команды могут бороться за высокие места – если хорошо укомплектуются и проведут предсезонные сборы.

Мне кажется, следующий сезон станет сезоном нового футбола. Появятся новые имена. «Ростов» может быть одной из темных лошадок в борьбе за высокие места», – сказал агент.

  • «Ростов» заплатил за Уткина 2 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт до конца 2027 года.
  • Хавбек в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды.
  • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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